昨傳張盛和、蔡友才 北檢今午擬再傳證人

2016-08-30 12:30

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行違反美國反洗錢法案，昨天針對兆豐金前董事長蔡友才，有無如媒體爆料，在被約談前密會前財政部長張盛和一事，傳喚蔡友才及張盛和說明；張盛和昨訊後以證人身分請回，並受訪強調餐會是早就安排好的；蔡友才則沒受訪；據悉，今天下午檢方擬再傳喚相關證人釐清案情，正聯繫中。

張盛和昨庭訊後受訪表示，那個餐會是事先安排的，由會計師作東，是要祝賀蔡友才當鑒機資產管理公司的董事長，當晚餐會時，不知道蔡友才會被約談，沒有外傳的密會及串供等情事，所以事情已如實向檢察官說明，在檢察官面前全部說真話。

北檢上週傳喚兆豐銀副總梁美琪、法遵長陳天祿、企劃處長莊瑞中等3人作證後，為加快傳訊及調閱資料進度，承辦檢察官曾親赴兆豐銀召開臨時偵查庭。

本月23日起，檢方已陸續傳喚兆豐銀前後任董事長蔡友才、徐光曦；24日傳喚已口頭請辭的兆豐銀總經理吳漢卿；25日傳喚兆豐銀副總經理梁美琪、法遵長陳天祿、企劃處處長莊瑞中；26日檢察官親赴兆豐銀坐鎮，直接在兆豐銀召開臨時偵查庭訊問證人。

此案現採行政、刑事分頭進行調查，關於刑事調查部分，全案目前僅蔡友才被告發，而被列為被告，訊後並遭限制出居、出境及出海。檢方已向財政部、金管會及兆豐金調閱資料。

至於行政調查部分，上週五開始，金管會已分批約談兆豐金控人員，首波被約談對象是兆豐金副總經理梁美琪、法遵長陳天祿、企劃處長莊瑞中；上週六約談董事及監察人，週日則約談蔡友才、吳漢卿。