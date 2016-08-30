掏空幸福人壽案 高院首開 鄧文聰「喊冤要交保」
2016-08-30 12:28
〔記者溫于德／台北報導〕幸福人壽前後任董事長黃正一、鄧文聰，被控掏空公司資產127億元，台北地院日前依違反保險法背信罪、洗錢罪，判鄧文聰28年，併科罰金9億元，黃正一判8年半，併科罰金2億元。可上訴。二審今（30）天上午首開，鄧文聰續喊無罪外，也要求法官能給交保機會，出監才有機會收集對自己有利的證據，進行答辯。
今天上午，高等法院除鄧文聰案開庭外，稍晚11時，馬英九告周玉蔻加重誹謗也在高院開庭，馬英九親自出庭。
本件開庭時，由前台北地檢署襄閱現已升任高檢署檢察官的黃謀信蒞庭；鄧文聰、黃謀信及律師們也都到庭。鄧一開始就喊冤，要求無罪判決，「對一審的有罪判決，感到可怕、失望與痛心。」他不忘澄清，是個人向銀行借錢，不法所得與我無關。鄧的供詞與一審幾無差別。
鄧也提到，特偵組介入後，為結案心切，在證據不足情況下，誤信香港EFG銀行吳姓女專員說詞，起訴書通盤引用吳女證詞書寫，很不可思議；鄧強調，EFG銀行內部人謀不臧，我卻變成代罪羔羊。
鄧最後說，因為本案遭羈押，已造成事業破產、家庭破損，豈能因有涉嫌，就押人？鄧也大打悲情牌表示，若真能交保，願意每天到派出所報到，「若一次不夠，願意早晚都去，每天報到兩次。」黃正一方面，因律師是新委聘，要求閱卷後再表示意見，但閱卷時間需2月。法官最後裁定本案候合辦。
庭後，鄧文聰面對媒體問「對開庭結果有無意見？」他未回答即由法警帶走，準備押回看守所。
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