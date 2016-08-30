埔里槍擊案傷者不治 警逮捕涉案嫌犯

2016-08-30 11:56

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮昨天下午發生槍擊案，36歲潘姓男子，昨下午由任職的礦泉水廠下班開車返家，途中遭人開槍射殺，右側太陽穴中彈，轉送台中榮總救治，今天上午傷重不治，警方從道路監視器以車追人，逮捕涉嫌犯案的39歲吳姓嫌犯，初步坦承犯案，警方則在嫌犯家中起出2顆子彈，犯案槍枝則丟棄在籃城里中正路旁的絲瓜園，已帶同嫌犯進一步搜索，並依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例進一步偵辦。

警方調查，吳姓嫌犯曾與死者同為礦泉水廠員工，日前疑因值大夜班睡覺，遭人檢舉受到懲處而離職，先與死者常因工作互生嫌隙，彼此相互檢舉，因此懷疑離職因死者而起，懷恨在心，昨天下午開車尾隨死者下班，行經中山路埔里高工對面的幼兒園時，愈想愈不是滋味，加速從右側超車，左手持槍朝死者的廂型車開了1槍，命中右側太陽穴，開槍後加速逃逸，死者因頭部中彈，車輛失控撞向路旁幼兒園所有的休旅車，才讓人誤以為是車禍案件。

警方調閱道路監視器，發現吳姓嫌犯銀色休旅車尾隨在後，出事後加速逃逸，立即以車追人，昨晚已將嫌犯逮捕偵訊，嫌犯一度顧左右而言他，又稱車上有共犯，之後又改口否認，直到吳父今天上午前來分局探視，還擔心兒子身上沒錢，一直要塞錢給他，嫌犯崩潰痛哭，才坦承因與死者工作上早有嫌隙才憤而行凶，犯案後開車行經籃城里中正路，隨手將槍枝丟棄在路旁絲瓜園，警方已帶同嫌犯前往現場搜索。

嫌犯供稱，犯案槍枝是數年前向朋友購買的，一直藏在山區的一處廢棄空屋內，對於槍彈來源，警方還要進一步追查，訊後依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。