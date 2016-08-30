| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新台幣彈升9.8分 中午暫收31.703元 鳳山陸軍步校教官 疑官舍寢室上吊自殺 昨傳張盛和、蔡友才 北檢今午擬再傳證人 車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 社會

埔里槍擊案傷者不治 警逮捕涉案嫌犯

2016-08-30  11:56

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮昨天下午發生槍擊案，36歲潘姓男子，昨下午由任職的礦泉水廠下班開車返家，途中遭人開槍射殺，右側太陽穴中彈，轉送台中榮總救治，今天上午傷重不治，警方從道路監視器以車追人，逮捕涉嫌犯案的39歲吳姓嫌犯，初步坦承犯案，警方則在嫌犯家中起出2顆子彈，犯案槍枝則丟棄在籃城里中正路旁的絲瓜園，已帶同嫌犯進一步搜索，並依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例進一步偵辦。

警方調查，吳姓嫌犯曾與死者同為礦泉水廠員工，日前疑因值大夜班睡覺，遭人檢舉受到懲處而離職，先與死者常因工作互生嫌隙，彼此相互檢舉，因此懷疑離職因死者而起，懷恨在心，昨天下午開車尾隨死者下班，行經中山路埔里高工對面的幼兒園時，愈想愈不是滋味，加速從右側超車，左手持槍朝死者的廂型車開了1槍，命中右側太陽穴，開槍後加速逃逸，死者因頭部中彈，車輛失控撞向路旁幼兒園所有的休旅車，才讓人誤以為是車禍案件。

警方調閱道路監視器，發現吳姓嫌犯銀色休旅車尾隨在後，出事後加速逃逸，立即以車追人，昨晚已將嫌犯逮捕偵訊，嫌犯一度顧左右而言他，又稱車上有共犯，之後又改口否認，直到吳父今天上午前來分局探視，還擔心兒子身上沒錢，一直要塞錢給他，嫌犯崩潰痛哭，才坦承因與死者工作上早有嫌隙才憤而行凶，犯案後開車行經籃城里中正路，隨手將槍枝丟棄在路旁絲瓜園，警方已帶同嫌犯前往現場搜索。

嫌犯供稱，犯案槍枝是數年前向朋友購買的，一直藏在山區的一處廢棄空屋內，對於槍彈來源，警方還要進一步追查，訊後依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

廣告
  • 埔里昨天發生槍擊命案，警方透過道路監視器以車追人，晚間即鎖定吳姓嫌犯。（記者佟振國攝）

    埔里昨天發生槍擊命案，警方透過道路監視器以車追人，晚間即鎖定吳姓嫌犯。（記者佟振國攝）

  • 警方逮捕涉嫌開槍殺人的吳姓嫌犯，依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例進行偵辦。（記者佟振國攝）

    警方逮捕涉嫌開槍殺人的吳姓嫌犯，依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例進行偵辦。（記者佟振國攝）

  • 嫌犯開槍犯案後將槍枝丟棄在中正路旁絲瓜園，警方前往搜索。（記者佟振國攝）

    嫌犯開槍犯案後將槍枝丟棄在中正路旁絲瓜園，警方前往搜索。（記者佟振國攝）

  • 嫌犯年邁父親前往探視，對兒子犯案不願多說，但愛子心切，也讓嫌犯卸下心防，坦承犯案。（記者佟振國攝）

    嫌犯年邁父親前往探視，對兒子犯案不願多說，但愛子心切，也讓嫌犯卸下心防，坦承犯案。（記者佟振國攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 埔里 槍擊 開槍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：埔里槍擊案傷者不治 警逮捕涉案嫌犯


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.