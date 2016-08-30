指示董事偽簽出席紀錄 王又曾死亡獲不起訴
2016-08-30 11:39
〔記者錢利忠／台北報導〕力霸集團前董事長王又曾涉力霸掏空等案潛逃海外，先前他傳出在美國出車禍辭世，其被控涉指使力霸及嘉食化董事，偽簽董事會出席紀錄而遭通緝的部分，台北地檢署依刑事訴訟法被告死亡者應不起訴規定，今將王又曾不起訴。
檢方調查，95年7月之後，力霸及嘉食化曾召開多次董事會，包括王令台等9名董事，均曾簽下出席紀錄，但9人事後卻被抓包，沒實際出席董事會，而吃上偽造文書官司。
王令台等9人應訊時均承認犯行，稱是受王又曾指示，才偽造出席紀錄；檢方考量9人已認罪，今年4月已將9人起訴；96年開始即滯美未歸的王又曾，則遭通緝。
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