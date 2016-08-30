陳皓揚二度殺貓 確定遭台大退學處分
2016-08-30 11:33
〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學澳門僑生陳皓揚去年虐殺台北市街貓「大橘子」，今年8月又再度虐殺有主店貓「斑斑」被逮，台大承認心輔失敗，並二度啟動學生獎懲，因陳生去年殺貓案已被校方記了2大過2小過，今年犯案再遭校規懲處，正式處以「退學處分」
台大校方表示，陳生殺貓後，上週經學生獎懲委員會決議，昨正式完成程序，依照「國立台灣大學學生個人獎懲辦法」中，第10條第6款：「六、其他觸犯刑事法律之行為，經法院有罪判決確定或學校查證屬實。」勒令退學。
台大校方說，對此殺貓事件再次表達遺憾之意，而陳生退學離校後，台大將協調其家人照應其生活，在心理輔導方面，如他提出需求，也願意繼續提供輔導服務，也希望他能繼續接受精神科醫師治療，好協助轉化其觀念與行為，並真誠面對其應負的法律責任。
台大主任秘書林達德說，陳生的學分都修業完畢，只是尚未辦理離校手續，如今被退學，其所修學分，還是可以申請「修課證明」，未來轉考其他大學或研究所等，還是可以折抵學分。
林德達說，雖陳生希望校方再給一次機會，但獎懲委員會討論後仍決定開鍘，而校規是校規，國家法律則是另外面向，即使未來陳生法律上不起訴，依舊是觸犯校規，不會更改退學處分。
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