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埔里槍撃案 傷者今晨不治 警方逮捕嫌犯尋犯案槍枝

埔里分局逮捕涉嫌爾䅁的吳姓男子進行偵訊。（記者佟振國攝）

2016-08-30  11:16

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮昨天下午發生槍擊案，36歲潘姓礦泉水廠員工下班開車途中遭人開槍射傷，頭部太陽穴中彈，轉台中榮總救治，但傷勢過重，延至今天清晨宣告不治，警方已經逮捕涉嫌作案的吳姓男子，初步坦承犯案，作案槍枝丢棄於中正路旁草叢，目前警方已帶同嫌犯前往尋找。

警方調查，吳姓男子曾是該礦泉水廠員工，日前因大夜班睡覺遭人檢舉受到懲處而離職，先前前與死者常因工作互生嫌隙，昨天下午見死者開車下班，開車在後尾隨，愈想愈不是滋味，行經中山路埔里高工對我面幼兒園時超車，朝死者座車開了1槍後逃逸，槍枝則丟在籃城里中正路旁草叢，警方已經帶同嫌犯展開搜索，進一步偵辦。

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  • 嫌犯供稱犯案後將槍枝丟在中正路旁農地棚架或是草叢中，警方進一步搜索。（記者佟振國攝）

    嫌犯供稱犯案後將槍枝丟在中正路旁農地棚架或是草叢中，警方進一步搜索。（記者佟振國攝）

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