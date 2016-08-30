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殺貓僑生遭退學 台大強調日後「不再陪同出庭」

台大今日對陳姓僑生祭出退學處分，並表示日後陳姓僑生出庭時，台大校方不會再陪同出席。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-08-30  11:16

〔即時新聞／綜合報導〕澳門籍台大陳姓僑生因虐殺流浪貓「大橘子」，被台北地檢署依《動物保護法》起訴，但陳男於本月2日卻再度殺害流浪貓「斑斑」，引起社會公憤，台大今日對陳姓僑生祭出退學處分，並表示日後陳姓僑生出庭時，台大校方不會再陪同出席。

根據《蘋果日報》報導，台大主祕林達德表示，校內獎懲委員會上週開會，委員認為陳姓僑生已是再犯，且是觸法行為，對其祭出退學處分，陳姓僑生學分都已修畢，可申請修課證明，但無法領取台大畢業證書。

林達德指出，因陳姓僑生不再擁有台大學生身分，日後陳出庭時，台大校方將不再陪同出庭，但若有諮商需要，台大心輔中心在「道義上」仍會提供協助。

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