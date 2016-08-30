馬英九再次出庭 面對提問兆豐案笑而不答

2016-08-30 11:03

［記者張文川／台北報導］前總統馬英九不滿被資深媒體人周玉蔻影射收受頂新2億元政治獻金，自訴周玉蔻加重誹謗，一審判周無罪，高等法院二審今天上午再次開庭，馬英九親自到庭控訴，他於10時51分進入高院，面對媒體提問對兆豐銀案的看法，他一概不答，只點頭微笑進場。

周玉蔻於2014年底在網路媒體撰文並在政論節目中指出，馬英九團隊收受頂新集團2億元政治獻金，「拿了頂新集團秘密『獻金』的，正是馬英九總統」，馬英九自訴控告周玉蔻妨害名譽，另提民事訴訟並求償1000萬元、登報道歉。

刑事部分北院一審認定，周玉蔻有相當理由確信所指摘內容為真實，判周玉蔻無罪；民事部分仍在北院一審審理中。

法院一審期間，馬英九從未出庭，案件上訴後，馬已卸任總統，日前還單攻玉山登上媒體；高院本月2日開庭時，馬英九意外現身，首度以自訴人身分到庭，連法官都嚇了一跳，今天是馬英九連續第2次到庭。

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