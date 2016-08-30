台大生陳皓揚虐貓被退學 念別校、研究所還有機會

2016-08-30 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕澳門籍台大僑生陳皓揚去年底因虐殺流浪貓「大橘子」，被台北地檢署依《動物保護法》起訴，但陳男於本月2日，又再度虐殺《動物誌》寵物餐廳認養的流浪貓「斑斑」，引起公憤；校方對陳皓揚的懲處今天出爐，決議對陳退學處分。

根據《聯合報》報導，台大主秘林達德表示，由於陳再犯，適用學校學生獎懲辦法規定，經法院判有罪確定，學校查證屬實，可以勒令退學。

林達德強調，陳雖被退學，但學校均有開修課學分證明給他，能抵學分，未來他要念別校或研究所都還有機會。