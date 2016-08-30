澳門僑生虐殺流浪貓 陳皓揚遭台大退學

台大校方對陳皓揚的懲處今天出爐，決議對陳皓揚處以退學處分。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-08-30 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕澳門籍台大僑生陳皓揚去年底因虐殺流浪貓「大橘子」，日前被台北地檢署依《動物保護法》起訴。台大校方對陳皓揚的懲處今天出爐，決議對陳皓揚處以退學處分。

台大主祕林達德表示，獎懲委員會從上週審議到昨天程序完備，決議對再犯的陳皓揚處以退學處分。但林達德也說到，陳皓揚雖被退學，但學校有開修課學分證明給他，可以抵免學分，未來要念其他學校或研究所都還有機會。雖然陳皓揚離開校園但仍限制出境，台大已建議他後續接受精神科的診斷。

台大化工系澳門僑生陳皓揚，去年底虐殺台大宿舍流浪貓「大橘子」後，台大學生心理輔導中心也介入輔導，更在今年1月跟3月，安排陳到台大醫院精神科鑑定，期間11次輔導、2次就醫都沒發現異狀，最近一次心輔是8月1日，不料他隔日就再殺流浪貓「斑斑」，台大也承認輔導失敗。