惡劣！借5200元戰酒店叫小姐 不還錢還砍人

2016-08-30 10:59

［記者黃捷／新北報導］為了5200元就砍人！26歲陳姓男子月前與陳姓友人一起戰酒店，並借5200元給他喝酒、叫小姐，但友人「爽」完後卻一再拖延還款，陳男多次以臉書催款，竟引起友人不滿，今天凌晨0許遭對方砍殺，所幸送醫後暫無生命危險。

陳男向警供稱，昨晚再次傳臉書訊息提醒友人，友人與他約在新北市三重商工前還錢，未料一到現場，友人騎機車突然出現，二話不說就拔刀揮舞，朝他揮砍。

警方獲報後立刻調閱監視器，發現砍人犯嫌騎乘白色重機車，頭戴白色半罩安全帽，沒下雨卻穿著黃色輕便雨衣，且在陳男抵達前就在現場等候，認為他預謀犯案，目前已鎖定身分，全力追緝中。

相關影音