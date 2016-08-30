南澳山區盜木案 縣警局：有證據一定辦到底

2016-08-30 10:27

［記者林敬倫／宜蘭報導］南澳鄉山區近期傳出山老鼠盜採山林案，警方日前表示已規劃「緝鼠專案」，並配合林務局及地檢署，誓言要把山老鼠一網打盡；但許多民眾質疑，山老鼠不會消失，政府相關單位可能內神通外鬼，對此，宜蘭縣警局表示，如果有證據，警局不可能縱容，一定會辦到底。

縣警局長詹永茂指出，今年3月到6月期間，蘇澳分局確實有收到「山老鼠」的情資，一直有追查，但都是片面的資訊，並無實質證據，且查實過後都是舊案，南澳的山老鼠分為兩派，彼此會為了自身利益，互相舉報對方盜採林木，但都只會提供警方半套的證據，警方的追查只能點到為止，擔心追緝山老鼠的員警及媒體會被這些集團利用。

詹永茂說，97年到104年期間，其實已經查獲108件山木盜採案，共有394人被逮捕，尤其104年的6月跟105年的3月查獲兩大集團雇用外勞來盜採的「山老鼠」集團，所以要透過監聽追緝，因為語言問題，追緝過程會變得相當不易。