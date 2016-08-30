| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新台幣彈升9.8分 中午暫收31.703元 鳳山陸軍步校教官 疑官舍寢室上吊自殺 昨傳張盛和、蔡友才 北檢今午擬再傳證人 車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 社會

南澳山區盜木案 縣警局：有證據一定辦到底

2016-08-30  10:27

［記者林敬倫／宜蘭報導］南澳鄉山區近期傳出山老鼠盜採山林案，警方日前表示已規劃「緝鼠專案」，並配合林務局及地檢署，誓言要把山老鼠一網打盡；但許多民眾質疑，山老鼠不會消失，政府相關單位可能內神通外鬼，對此，宜蘭縣警局表示，如果有證據，警局不可能縱容，一定會辦到底。

縣警局長詹永茂指出，今年3月到6月期間，蘇澳分局確實有收到「山老鼠」的情資，一直有追查，但都是片面的資訊，並無實質證據，且查實過後都是舊案，南澳的山老鼠分為兩派，彼此會為了自身利益，互相舉報對方盜採林木，但都只會提供警方半套的證據，警方的追查只能點到為止，擔心追緝山老鼠的員警及媒體會被這些集團利用。

詹永茂說，97年到104年期間，其實已經查獲108件山木盜採案，共有394人被逮捕，尤其104年的6月跟105年的3月查獲兩大集團雇用外勞來盜採的「山老鼠」集團，所以要透過監聽追緝，因為語言問題，追緝過程會變得相當不易。

廣告
  • 宜蘭縣警局長詹永茂表示，有證據警方一定全力追緝南澳的山老鼠。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣警局長詹永茂表示，有證據警方一定全力追緝南澳的山老鼠。（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 山老鼠 盜採
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：南澳山區盜木案 縣警局：有證據一定辦到底


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.