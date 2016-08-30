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違反證交法 國寶總裁朱國榮等6人遭起訴

2016-08-30  10:26

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦國寶集團總裁朱國榮所涉炒作龍邦股票等諸多案件，認定朱國榮、朱的秘書曾子育、國寶人壽前投資長洪秀惠、國寶人壽投資長連乾良、司機廖進益等6人涉違反證券交易法，今將朱國榮等6人起訴；至於朱的前妻劉慶珠、恒輝不動產董事長李勁節等3人，則因罪證不足獲不起訴。

前年8月，檢調曾經兵分14路搜索國寶及朱國榮辦公室等多處，約談朱國榮等10多人，當時訊後朱國榮被依違反證券交易法，諭令200萬元交保。

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  • 國寶集團總裁朱國榮遭裁定羈押禁見，由法警戒護送上囚車。（資料照，記者劉信德攝）

    國寶集團總裁朱國榮遭裁定羈押禁見，由法警戒護送上囚車。（資料照，記者劉信德攝）

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