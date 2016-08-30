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保七總隊偵破爐碴違法回填魚塭 10人遭法辦

保七總隊偵破東石鄉魚塭地遭違法回填，造成池水泛著恐怖綠光。（記者陳文嬋翻攝）

2016-08-30  10:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕保七總隊今表示，嘉義縣東石鄉型厝村1處宮廟違法將爐碴回填魚塭，造成池水泛著恐怖綠光，保七總隊去年底接獲檢舉，調查發現回填廢棄物種類為煉鋼製程產出的爐碴，屬於氧化碴及還原碴，送驗重金屬溶出結果總鉻達69.7mg/L，超出標準值13倍，屬有害事業廢棄物。

保七總隊歷經8個多月監控、蒐證，查出林男及陳妻涉嫌以合法掩護非法，領有廢棄物再利用許可證，自去年10月起，以每公噸600元價格，承攬某鋼鐵廠廢棄物，進行破碎、篩分、磁選等，製成底層級配粒料原料、非結構性混凝土原料、水泥板原料及緣石原料等再利用產品。

警方表示，但陳姓夫妻為謀取不法利益，與地主訂定再生級配買賣合約，假借製造買賣產品事實，還要求車輛以繞場未傾倒製造廢棄物，營造已進場處理的假象。

警方指出，業者直接載運未經再利用的廢棄物，規避法令規定及警方查緝，涉嫌於去年12月7日至13日，以每噸70元代價，支付黃姓仲介廢棄物處理費用，再以每噸110元代價僱請詹姓通運公司負責人，派遣黃姓司機等5人駕駛曳引車，載運共計約117車次，約4000餘公噸，至高姓地主所提供未經主管機關許可回填的土地魚塭回填，7天獲利210萬元。

警方循線查獲林姓夫妻等10人，依違反廢棄物清理法送辦，重申維護國土環境安全，強調危害環境污染的不法行為，將是今後查緝工作重點，呼籲業者勿心存僥倖。

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  • 保七總隊查獲林男送辦。（記者陳文嬋翻攝）

    保七總隊查獲林男送辦。（記者陳文嬋翻攝）

  • 魚塭池水泛著恐怖綠光，造成魚群大量死亡。（記者陳文嬋翻攝）

    魚塭池水泛著恐怖綠光，造成魚群大量死亡。（記者陳文嬋翻攝）

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