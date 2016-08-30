| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
違反證交法 國寶總裁朱國榮等6人遭起訴 澳門僑生虐殺流浪貓 陳皓揚遭台大退學
 首頁 > 社會

鳳山凌晨大火6名傷者 分送高長及高醫

2016-08-30  10:12

［記者方志賢／高雄報導］高市鳳山區福祥街1棟7樓公寓今凌晨2時許發生火警，消防隊出動34車80人前往滅火，有4名傷者送高雄長庚醫院救治，另2名男性傷者送高醫。其中最嚴重的55歲徐貴梅，燒傷面積40到50％，轉入高長灼傷中心。

根據高雄市消防局表示，鳳山五甲福祥街公寓火警，有4名傷患轉送高雄長庚醫院，並均轉入灼傷中心。其中約55歲徐貴梅（女）從國軍高雄總醫院轉入，她吸入性灼傷、燒傷面積40到50％，意識清楚，氣管內管併呼吸器使用，經急診室處理後，已轉入灼傷中心。

另外29歲男子林原賓，也從國軍高雄總醫院轉入，他吸入性灼傷、燒傷面積10到15％，意識清楚，氣管內管併呼吸器使用。11歲呂俊尉，吸入性灼傷、燒傷面積1％，意識清楚。35歲毛龍慶，吸入性灼傷、燒傷面積1％、左小腿撕裂傷，意識清楚，氣管內管併呼吸器使用。

另外高醫收治2名患者，一名林姓男性，吸入性灼傷，生命徵象穩定，插管，現住院燒燙傷中心。

另名侯姓男性，由小港醫院轉至高醫，吸入性灼傷，生命徵象穩定。

阮綜合今清晨有一家4口輕微嗆傷就醫，已於清晨6時許出院返家。（10:38更新）

廣告
  • 警消協助林姓男子送醫。（記者陳文嬋翻攝）

    警消協助林姓男子送醫。（記者陳文嬋翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吸入性灼傷 火警 灼傷 鳳山
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：鳳山凌晨大火6名傷者 分送高長及高醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.