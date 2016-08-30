鳳山凌晨大火6名傷者 分送高長及高醫

2016-08-30 10:12

［記者方志賢／高雄報導］高市鳳山區福祥街1棟7樓公寓今凌晨2時許發生火警，消防隊出動34車80人前往滅火，有4名傷者送高雄長庚醫院救治，另2名男性傷者送高醫。其中最嚴重的55歲徐貴梅，燒傷面積40到50％，轉入高長灼傷中心。

根據高雄市消防局表示，鳳山五甲福祥街公寓火警，有4名傷患轉送高雄長庚醫院，並均轉入灼傷中心。其中約55歲徐貴梅（女）從國軍高雄總醫院轉入，她吸入性灼傷、燒傷面積40到50％，意識清楚，氣管內管併呼吸器使用，經急診室處理後，已轉入灼傷中心。

另外29歲男子林原賓，也從國軍高雄總醫院轉入，他吸入性灼傷、燒傷面積10到15％，意識清楚，氣管內管併呼吸器使用。11歲呂俊尉，吸入性灼傷、燒傷面積1％，意識清楚。35歲毛龍慶，吸入性灼傷、燒傷面積1％、左小腿撕裂傷，意識清楚，氣管內管併呼吸器使用。

另外高醫收治2名患者，一名林姓男性，吸入性灼傷，生命徵象穩定，插管，現住院燒燙傷中心。

另名侯姓男性，由小港醫院轉至高醫，吸入性灼傷，生命徵象穩定。

阮綜合今清晨有一家4口輕微嗆傷就醫，已於清晨6時許出院返家。（10:38更新）