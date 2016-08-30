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斷手男撂人朝活蝦店開7槍 跑路400公里摩鐵落網

2016-08-30  10:04

〔記者吳仁捷／新北報導〕男子李彥成向曲姓飆仔催討贏來的賭債不成，曲男不滿上網互嗆，摔車摔斷手的李嫌找來戴姓等4名男子，朝曲某常上門的新北市板橋一間活蝦店2度開槍，連開7槍後逃逸，警方追查3週，李嫌案發後，21天內，從新北逃回新竹，再到基隆，逃了400公里，到新北市新莊一間摩鐵時落腳時，被新莊警方查獲，因涉嫌開槍羈押獲准；板橋警方再逮獲戴嫌等4名同夥。

警方調查，新北市板橋區大觀路三段一間活蝦店6日晚間傳出槍擊，歹徒先於9點許朝活蝦店開一槍，歹徒心有不甘，不到一小時重回現場，朝玻璃門連開6槍，歹徒開槍後逃逸；警方事後查出21歲男子李彥成涉有重嫌，續追出李男找來24歲戴姓男子，替他出面處理與曲姓飆仔的賭資糾紛。

警方說，李嫌因手部骨折，案發前由林嫌搭載，駕駛白色自小客車，前往事發的活蝦店對面，李嫌下車開了一槍逃逸，李嫌心有不甘，再獨自駕車，當晚10點許把車輛停在活蝦店前，直接開6槍，隨即開平面道路跑回新竹老家，幾天後再由友人接應往基隆、新北市萬里；李嫌逃亡21天，27日晚間，剛從基隆到新莊一處摩鐵落腳，就被監控多時的新莊警分局幹員逮獲。

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