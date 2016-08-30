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三重70歲婦人墜樓死亡 警封鎖調查中

2016-08-30  10:02

〔即時新聞／綜合報導〕新北一名年約70多歲的婦人，今（30日）早7時許墜樓身亡，警方已封鎖現場展開調查。

《蘋果》報導，新北市三重民生街38巷內今早發生墜樓意外，一名70多歲婦人疑似從住處公寓的5樓樓頂墜下，路人發現後報警，救護員抵達時婦人已明顯死亡，現場目前由警方封鎖調查中。

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  • 新北市三重民生街38巷30日早上7時許發生墜樓意外。圖為大約事發地點。（翻攝google地圖）

    新北市三重民生街38巷30日早上7時許發生墜樓意外。圖為大約事發地點。（翻攝google地圖）

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