看見「老婆」被捕 富商才知只是被騙「投資甲魚」

詐騙慣犯蔡女遭起訴。（資料照，記者陳恩惠攝）

2016-08-30 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕新北市43歲蔡姓女子，前年8月纏上60歲單身陳姓富商，利用美色讓對方誤以為兩人交往中，卻以「800萬甲魚精尊爵專案」的名義，前後詐取陳男400多萬元。新北地檢署近日提起公訴。

根據《聯合報》報導，蔡女為詐欺慣犯，2013年間就收留一名離家出走的23歲彭姓女子，說服彭女詐騙自己母親1500多萬元，但最後彭女良心發現吐實，讓蔡女被法院判刑4年10月。

而蔡女行騙的新聞上電視後，陳男才驚覺自己也是受害人，原來他近2年來與蔡女以「老公、老婆」互稱，聽信對方投資甲魚的說詞，陸續給了蔡女400多萬元，趕緊也報案處理，讓蔡女被起訴。