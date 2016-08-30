她開車撞人 父幫辯「對方車速快」

2016-08-30 09:18

〔記者溫于德／台北報導〕劉女開車與騎機車的陳女相撞，雙方隨後為賠償金鬧上法庭；開庭時，劉父強力主張，女兒當時的交通號誌是黃燈，非紅燈，且事發當時，女兒開車已超過路口三分之二，加上陳女車速很快，才會發生車禍，對於陳女所提14萬多元賠償金，劉父認為不該賠，即使要賠，金額也不該如此龐大。

庭訊時，從事廣告企劃工作的陳女，已前往中國上海工作，由親戚張女代為出庭；張女仍強調，事發時警方所作筆錄，認為陳女無錯，因此求償金額未變。法官審酌後認為，車禍會發生，錯在劉女，二審判她需賠5萬3000多元，全案定讞。

民國103年10月11日中午，劉女開車行經北市大安區忠孝東路與敦化南路口，她說，當時見黃燈，且已過路口，趕緊加速經過卻被撞，認為自己沒錯。但這一撞造成陳女擦、挫傷，右手甚至骨折，送醫治療。雙方之後為賠償費鬧上法庭。

二審開庭時，劉父開口一直強調，女兒沒過失，即便有過失也是因對方車速太快所致，認為對方所提醫療費用、中醫推拿費、保健食品與醫療耗材、交通費用與精神撫慰金等，都求償無理。張女則未說太多，交給法院審判。台北地院認為，劉家父女抗辯無理，仍舊判賠確定。