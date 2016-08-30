行人闖鐵軌遭撞死 台鐵楠梓至橋頭單向通車

2016-08-30 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵又發生行人闖越軌道遭撞死的事件！

台鐵一輛自強號在今天上午5時40分於高雄楠梓至橋頭間球場路平交道西正線，發生行人闖越遭撞擊死傷事故，行人當場死亡，列車於6時59分恢復開車，西正線仍封鎖中處理大體。