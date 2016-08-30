鳳山火警釀2人受傷 不排除遭縱火

2016-08-30 06:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區福祥街1棟7樓公寓今凌晨2時許驚傳發生火警，消防隊出動34車80人前往滅火，救出1名55歲林姓女子及11歲林姓男童，2人四肢燒燙傷，送醫插管治療，但意識清楚。

由於現場火勢猛烈，建物屬於老舊公寓，中間有開口天井，加上頂樓加蓋，煙囪效應下，整棟大樓都是濃煙，警消先廣播安撫大樓住戶，請他們先待在家裡，門縫以濕毛巾堵住，避免開門造成濃煙竄入屋內，待14分鐘後火勢撲滅，才疏散大樓住戶49戶120人。

警消於1樓內部機車停車區，發現林姓女子四肢燒傷，協助將她送醫治療，另於2樓陽台發現11歲林姓男童，據他的父親供稱孩子爬氣窗躲火警，不慎從6樓墜落到2樓，警消協助將他送醫，四肢燒傷並插管治療，另有15人受驚嚇，分別是8男7女，送醫幸無大礙。

警消勘驗火警現場，發現起火點在1樓內部機車停車區，現場燒毀20多部機車，不排除人為縱火，警方調閱公寓門口監視器畫面，發現今凌晨過後未有可疑人士進出公寓，全案警消調查中。（07:10更新）