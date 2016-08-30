擔心女兒遭男友強暴 OL告母家暴

2016-08-30 06:55

〔記者王捷／台南報導〕26歲的小芳（化名）才剛剛開始享受人生，不過家中有精神障礙的母親卻讓她對朋友難以啟齒，母親從她18歲那年，就開始限制她的返家時間，不准她與男性接觸，一得知小芳有男性朋友就要鬧自殺，昨日深夜小芳又遲返家，母親卻在廚房揮舞菜刀，鄰居報案後警方到場處理，小芳則對母親提告家暴。

小芳從小父母離異，18歲那年才返家跟母親同住，但是母親疑似有精神疾病，見到小芳晚回家就會歇斯底里，還會查看小芳的手機，只要發現小芳與男子有通訊，就會要小芳不准與男性接觸，因為男生會做出「不好的事」，讓小芳覺得很痛苦。

7年來，小芳母親緊迫盯人，直到小芳出社會工作小芳母親依然沒有改善，還越來越嚴格，每每小芳在公司加班，沒有準時返家，母親就會打電話到公司，找主管理論，遇到男同事接電話，還會懷疑同事就是小芳的男友，並警告同事不可以太靠近小芳。

小芳被母親弄得無法好好生活，也不能好好工作，每次小芳與母親爭論，母親都哭的一把鼻涕一把眼淚，直說是為了小芳好，擔心小芳遇到壞男人被強暴等語。

昨日深夜小芳又晚到家，母親衝進廚房拿著菜刀揮舞要自殺，小芳一時情緒失控拿起另一把水果刀也揚言要自殺，鄰居聽到爭吵聲打電話報警，警方到場後小芳放下刀子情緒崩潰，警方將母女倆帶回警所，小芳將7年經過告訴警方，最後對母親提告家暴。