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離奇車禍變槍擊 埔里知名礦泉水員工疑遭尋仇

2016-08-30  00:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里市區下午發生離奇車禍變槍擊奇案！36歲潘姓男子，下午4時許下班，20分後撞上停在埔工對面幼兒園外的休旅車，救護人員救出潘男時才發現其頭部滲血腦漿溢出，醫師開刀從右頭顱取出彈頭，轉送台中榮總急救中。警方已鎖定特定對象，懷疑是熟識之人，因結怨而尋仇。

據出事現場的一家修車廠業者指出，當時先聽到「砰」，接著又一聲「碰」的巨響，出來一看廂形車已撞到停在幼兒園外的休旅車，幸好車內無人，且當時放學時間沒有其他家長或小朋友受波及。

埔里警方說，36歲的潘姓男子是在埔里鎮內的味丹「多喝水」礦泉水工廠上班，今日下午4時下班時，還跟同事說「再見」，想不到從工廠到出事地點約2.2公里的路程就被開槍射殺。

警方目前初步掌握，潘男疑似與認識的人結怨，對方應該從他下班後即一路跟隨他，一直到幼兒園附近才從窗外朝他的頭開槍，正漏夜調查偵辦中。

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  • 消防隊員抬出潘男才驚見他頭顱是血。（民眾提供）

    消防隊員抬出潘男才驚見他頭顱是血。（民眾提供）

  • 無端被受潘男撞上的銀色休旅車後方嚴重毀損。（民眾提供）

    無端被受潘男撞上的銀色休旅車後方嚴重毀損。（民眾提供）

  • 潘男座車的副駕駛座滿是血跡。（記者陳鳳麗攝）

    潘男座車的副駕駛座滿是血跡。（記者陳鳳麗攝）

  • 埔里警方找到疑似作案車子，漏夜採證中。（記者陳鳳麗攝）

    埔里警方找到疑似作案車子，漏夜採證中。（記者陳鳳麗攝）

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