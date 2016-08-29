酒醉走路撞到人 男被一路打進家門
2016-08-29 22:31
〔記者徐聖倫／新北報導〕衰！新北市蕭姓男子，前晚帶著酒意到板橋區龍興街超商買菸，結帳時不小心撞到1對情侶，22歲魏姓男子不爽自己與女友被撞蕭某還不道歉，魏某便夥同在場的2名有人跟蹤蕭某，直至蕭某於大觀路二段巷弄內住家門口便持棍棒開扁，還打進蕭某住處。
據了解，蕭某眼部被打的腫脹，全身多處挫傷、瘀傷，他在事後向警方報案直說「我根本不知道為什麼被打！」而今晚間魏某與友人共3人被警方傳訊到案，蕭某這才知道自己撞到人，直呼「我又不是故意的」。
警方表示，因為蕭某事後想想自己也有不對之處，所以不願向魏某等3人提告傷害，但警方還是必須依違反社會秩序維護法，將魏某等3人函送法辦。
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