遏止電信詐欺 政府修法將集團列為組織犯罪

2016-08-29 22:10

〔記者羅添斌／台北報導〕層出不窮的電信詐騙案重創我國政府形象、人民權益受害，為有效遏止電信詐騙案，行政院今晚指出，法務部已草擬完成「組織犯罪防制條例修正草案」，針對電信詐欺集團犯罪，納入該條例處罰對象予以嚴懲。

行政院長林全今天主持治安會報，針對防制電信網路詐欺、維護校園安全及避免醫院暴力事件等議題進行討論。

有關防制電信網路詐欺方面，內政部指出，相關部會已建立打擊跨境詐騙犯罪跨部會平台，內政部也成立打擊詐欺犯罪中心，並加強查緝詐欺金流及幕後金主，同時防範國人赴外從事詐騙犯罪。此外，法務部已草擬完成「組織犯罪防制條例修正草案」，針對電信詐欺集團犯罪，亦已納入該條例處罰對象予以嚴懲。

行政院指出，為有效打擊跨境電信詐騙犯罪，林全指示內政部邀集相關部會協商，建立更完善的管理機制，就相關部會的業務規範、現行作法或法令需配合修訂部分，一併進行深入討論，以彌補治安漏洞，展現政府打擊詐欺犯罪的決心。

針對醫院暴力事件，林全指出，「醫療法」已於前年修正，增訂具有公共危險罪性質的條文，對醫療暴力行為有較重和較完整的處罰規定。施行後至去年底，統計數據顯示，醫療暴力案件通報數沒有明顯增加，但依「醫療法」處罰之個案數則成長2倍，其中約有2分之1為移送檢察機關的刑事案件，起訴率達82％，起訴後經有罪判刑確定率則達百分之百。

另對於是否還有進一步修法必要，林全則請衛福部予以評估。同時也應加強當事人被起訴及判刑的案例宣導，讓民眾認知醫院暴力應被譴責，以避免發生。

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