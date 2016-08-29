囂張連續縱火犯 放火燒西門町紅樓身影曝光！

警方將郭嫌送辦。（記者王冠仁攝）

2016-08-29 21:20

〔記者王冠仁／台北報導〕有多起縱火前科的57歲街友郭蓬基，昨天搭火車到台北後，竟跑到西門町知名古蹟「紅樓」旁邊的酒吧燒報紙縱火。

警方指出，郭嫌5年前在高雄地區縱火，燒毀14輛機車，先後被判刑4年。他今年6月出獄後回屏東老家打零工度日，直到昨天早上才搭火車來台北。

他昨天下午跑去買米酒並帶到紅樓旁邊的酒吧露天座位區，獨飲1個多小時後，拿起打火機點燃地上散落的舊報紙，隨後還多次「確認」點燃後才離去。

警方說，郭縱火後輾轉回到艋舺公園休息，直到今天早上警方前往艋舺公園公廁處理另名陳姓街友暴斃案時，員警眼尖發現郭就在公園溜搭，立即將他攔下逮捕，依公共危險罪嫌送辦。