| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

囂張連續縱火犯 放火燒西門町紅樓身影曝光！

警方將郭嫌送辦。（記者王冠仁攝）

2016-08-29  21:20

〔記者王冠仁／台北報導〕有多起縱火前科的57歲街友郭蓬基，昨天搭火車到台北後，竟跑到西門町知名古蹟「紅樓」旁邊的酒吧燒報紙縱火。

警方指出，郭嫌5年前在高雄地區縱火，燒毀14輛機車，先後被判刑4年。他今年6月出獄後回屏東老家打零工度日，直到昨天早上才搭火車來台北。

他昨天下午跑去買米酒並帶到紅樓旁邊的酒吧露天座位區，獨飲1個多小時後，拿起打火機點燃地上散落的舊報紙，隨後還多次「確認」點燃後才離去。

警方說，郭縱火後輾轉回到艋舺公園休息，直到今天早上警方前往艋舺公園公廁處理另名陳姓街友暴斃案時，員警眼尖發現郭就在公園溜搭，立即將他攔下逮捕，依公共危險罪嫌送辦。

廣告
  • 紅樓旁邊的酒吧遭縱火燃燒。（記者王冠仁翻攝）

    紅樓旁邊的酒吧遭縱火燃燒。（記者王冠仁翻攝）

  • 郭嫌縱火後，確認點燃才離去。（記者王冠仁翻攝）

    郭嫌縱火後，確認點燃才離去。（記者王冠仁翻攝）

  • 郭嫌（左上紅圈）縱火後，確認點燃才離去。（記者王冠仁翻攝）

    郭嫌（左上紅圈）縱火後，確認點燃才離去。（記者王冠仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 紅樓 縱火 西門紅樓 連續縱火犯
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：囂張連續縱火犯 放火燒西門町紅樓身影曝光！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.