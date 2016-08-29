土城跳樓少年曾與父吵架？ 父親：沒有

2016-08-29 21:11

〔記者王定傳／新北報導〕新北市土城一名國中少年在開學日於住處跳樓身亡，檢警今日相驗確認無外力造成，家屬也無意見，另有媒體報導，少男早上曾與父親吵架，其父面對檢警詢問時表示，絕無此事。

據了解，少年的父親面對詢問時，不斷哭泣，他對死因雖無意見，但十分在意與兒子「爭吵」一事，直說：「真的沒有！」

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