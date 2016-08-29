| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

微電影《抉擇》首映 陳明堂：保防非抓耙子

2016-08-29  21:21

〔記者謝君臨／台北報導〕為推動「保防法制化」，法務部調查局搭上時代潮流，首度請來金鐘導演梁修身掌鏡，拍攝13分鐘的微電影《抉擇》，並於今天下午在調查局局本部舉辦首映，與會的政務次長陳明堂表示，保防不是「抓耙子」，盼透過本片讓社會大眾對保防有正確的認識，不要對保防貼上污名化的標籤。

調查局指出，「保防」的定義，就是「保衛國家安全，防制敵諜滲透」，保防法制化是總統蔡英文上任後，公開宣示的一項國安重點工作，有鑑於此，調查局身為全國保防業務的秘書單位，特別以40萬元的預算委外拍攝微電影宣傳，除找來梁修身導演，並邀請其子梁正群及名導演吳念真的兒子吳定謙攜手合作。

梁修身說，這是第一次幫調查局拍攝微電影，也是第一次踏進調查局，對他來說戰戰兢兢，但開始拍攝後，才發現這是享受「溫馨」的過程；對於陳明堂說小時候都看他的戲長大，梁打趣地說：「希望這是謠言，我們年紀沒有差那麼多。」引起全場哄堂大笑。

陳明堂表示，「保防」不是「抓耙子」，不應將之「污名化」，並強調保防可概分為機關、軍中、社會的保防，盼能藉本片喚起社會對於保防的正確認識，不要對保防有負面印象，也不要聽信謠言。

提到謠言，陳明堂話鋒一轉，強調之前外傳調查局廉政處將併給廉政署，以及調查局某高層將出任廉政署副署長，這些都是不實的謠言，不要讓謠言分化大家。

保防處處長王北齊則舉近年來的共諜案為例，表示自97年至今，中國對台滲透案件總共有55件，這還不包含檯面下的數字，顯見保防對於國家安全的重要。

《抉擇》本片描述主角吳全順與張志忠原是單位裡的好同事，身為電玩高手的全順為了多賺點錢，利用下班時間至網咖幫朋友打電玩破關賺錢，卻遭有心人士利用滲透，竊取單位機密換取高額報酬，原以為神不知鬼不覺，殊不知早已被張志忠看在眼裡；全劇圍繞在吳全順與張志忠所面臨的「抉擇」，藉此扣連保防議題。

廣告
  • 《抉擇》宣傳海報。（記者謝君臨翻攝）

    《抉擇》宣傳海報。（記者謝君臨翻攝）

  • 調查局長蔡清祥（左起）、法務部政務次長陳明堂、導演梁修身與靖洋公司負責人陸醒華於《抉擇》首映會後合影。（記者謝君臨攝）

    調查局長蔡清祥（左起）、法務部政務次長陳明堂、導演梁修身與靖洋公司負責人陸醒華於《抉擇》首映會後合影。（記者謝君臨攝）

  • 法務部政務次長陳明堂（左3）、調查局長蔡清祥（左2）與《抉擇》劇組合影。（記者謝君臨攝）

    法務部政務次長陳明堂（左3）、調查局長蔡清祥（左2）與《抉擇》劇組合影。（記者謝君臨攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保防 微電影 調查局 陳明堂
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：微電影《抉擇》首映 陳明堂：保防非抓耙子


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.