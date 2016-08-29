微電影《抉擇》首映 陳明堂：保防非抓耙子

2016-08-29 21:21

〔記者謝君臨／台北報導〕為推動「保防法制化」，法務部調查局搭上時代潮流，首度請來金鐘導演梁修身掌鏡，拍攝13分鐘的微電影《抉擇》，並於今天下午在調查局局本部舉辦首映，與會的政務次長陳明堂表示，保防不是「抓耙子」，盼透過本片讓社會大眾對保防有正確的認識，不要對保防貼上污名化的標籤。

調查局指出，「保防」的定義，就是「保衛國家安全，防制敵諜滲透」，保防法制化是總統蔡英文上任後，公開宣示的一項國安重點工作，有鑑於此，調查局身為全國保防業務的秘書單位，特別以40萬元的預算委外拍攝微電影宣傳，除找來梁修身導演，並邀請其子梁正群及名導演吳念真的兒子吳定謙攜手合作。

梁修身說，這是第一次幫調查局拍攝微電影，也是第一次踏進調查局，對他來說戰戰兢兢，但開始拍攝後，才發現這是享受「溫馨」的過程；對於陳明堂說小時候都看他的戲長大，梁打趣地說：「希望這是謠言，我們年紀沒有差那麼多。」引起全場哄堂大笑。

陳明堂表示，「保防」不是「抓耙子」，不應將之「污名化」，並強調保防可概分為機關、軍中、社會的保防，盼能藉本片喚起社會對於保防的正確認識，不要對保防有負面印象，也不要聽信謠言。

提到謠言，陳明堂話鋒一轉，強調之前外傳調查局廉政處將併給廉政署，以及調查局某高層將出任廉政署副署長，這些都是不實的謠言，不要讓謠言分化大家。

保防處處長王北齊則舉近年來的共諜案為例，表示自97年至今，中國對台滲透案件總共有55件，這還不包含檯面下的數字，顯見保防對於國家安全的重要。

《抉擇》本片描述主角吳全順與張志忠原是單位裡的好同事，身為電玩高手的全順為了多賺點錢，利用下班時間至網咖幫朋友打電玩破關賺錢，卻遭有心人士利用滲透，竊取單位機密換取高額報酬，原以為神不知鬼不覺，殊不知早已被張志忠看在眼裡；全劇圍繞在吳全順與張志忠所面臨的「抉擇」，藉此扣連保防議題。