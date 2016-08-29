控男拿「喉糖」迷姦3P 她直視鏡頭微笑 檢不起訴
〔記者王定傳／新北報導〕新北市女子小美（化名）指控，陳姓男網友拿喉糖騙她吃下昏迷後，再邀謝姓男子趁她無力反抗之際大玩3P，陳、謝兩人都說是你情我願，新北地檢署調查，發現性愛照中，小美不僅沒昏迷，還可直視鏡頭，面露微笑，案發後又傳訊說：「找人3P行情都不止2萬…搞老娘這麼久…還內射…」處分兩男不起訴。
小美控訴，去年7月26日，陳男先以LINE邀約見面，隔日，開車載她時，給了一顆喉糖，她吃下後產生昏睡、無力等症狀，隨後就被載到摩鐵強行3P性侵，陳、謝兩人除拿相機拍攝，還竊取她包包內現金5萬8000元現金，並恐嚇說：「不要張揚，影片不會流出，不然會很多人知道」等語。
陳男辯稱，他與小美早在案發前3天，就曾相約到摩鐵嘿咻，當時有聊到3P，小美認同，3天後，他曾再次確認小美對「3P」意願，即透過LINE邀謝男前來，且他根本沒拿東西給對方吃。
陳男並稱，當天他帶了按摩棒、情趣內衣及格子制服，進行性行為時，小美從頭到尾意識清楚，且自行換裝，拍照也是經過對方同意，但因小美要求才刪除，事後小美又說遺失8000元，威脅提告性侵，加上他有家庭，才匯3萬元補償；謝男描述過程與陳男一致，直說是你情我願。
檢方調查，小美在警詢時聲稱吃下喉糖後就無力抗拒，偵查時又說她有抵抗，且陳男與小美兩人單獨首次嘿咻後，小美曾傳訊說：「昨天很開心，很刺激，謝謝你」、「（沒戴套的事我非常介意會懷孕，因為會殺生）要玩，我們可研究其他方式。情趣內衣、SM、多P，角色扮演都可以，攝影、潮吹什麼都可以玩….」。
不僅如此，檢警從還原被刪除的照片中發現，小美面對鏡頭，有比手勢面露微笑，且小美對遺失現金金額出現不同版本，事後更傳訊說：「你去外面找人3P行情都不止2萬…還搞老娘這麼久…還內射…」、「我懷孕後，你更有好戲看，我會去你家找你老婆…和解10萬元」，檢方據此處分不起訴。
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