維冠倒樓案11/25宣判 受災戶盼揪出漏網之魚
2016-08-29 20:24
〔記者王俊忠／台南報導〕206震災維冠大樓倒塌造成115死、多人受傷，維冠建設公司負責人林明輝與建築師等5人被起訴業務過失致死。今天一整天，台南地院密集開庭；受害者李宗典胞姐痛陳，原南縣府蓋章的官員都有責任，請檢察官、法官揪出「漏網之魚」重判。
辯論庭到今晚7時許結束。台南地院行政庭長郭貞秀表示，此案在今天辯論終結，承審庭將於11月25日宣判。
在維冠大樓殘骸裡受困56小時獲救、左腿截肢的受災戶李宗典，今天在胞姐李肅椊陪伴下，兩人穿印有全家福照片的T恤出庭，並與其他證人出示維冠搜救時的新聞報導，請法官將心比心，重判林明輝等被告。
「中秋是家人團圓日，我們團圓夢卻跟維冠大樓一起碎了！」李肅椊淚訴，T恤上的照片，是95年在維冠大樓的大哥住處拍攝，當時笑容燦爛的影中人，包括媽媽、大哥、大嫂、姪女等人都已不在了！維冠案第一次開庭後，她就把這張全家福照印在T恤胸口，每次開庭都穿，如同帶著家人一起出庭，希望法官能重判林明輝等人；此外，當年審過維冠大樓案的原南縣府公務員也有責任，有蓋過章的，都有責任，此案還有漏網之魚，請檢察官、法官幫忙揪出來。
受災戶潘皖玲說，業務過失致死罪最多判5年，實在太短、太輕了！像林明輝這種人應該關一輩子！實在吞不下這口氣！
今天，台南地院開庭主要勘驗維冠相關證據，建商林明輝、建築師張魁寶、鄭進貴，維冠設計部經理洪仙汗與土木技師鄭東旭都在律師陪同下出庭，仍不認罪，多人互駁對方供詞不可採信。
審判長陳金虎勘驗證據時，逐一念出115位死者相驗後研判的死因，不少人因被混凝土重壓，需透過DNA辨別身分，名單念了半個多小時，林明輝等被告神情木然，情緒沒有明顯波動。
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