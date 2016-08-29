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竹縣啟動護童專案 規劃123場校安法治宣導

2016-08-29  19:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「開學了，該收心囉！」國小到高中今天開學，新竹縣警察局同步展開護童專案，除關懷學生上、放學的安全，也協助各校進行安全環境檢測評估，並規劃123場校園安全法治教育宣導活動。

因應開學日，縣警局局長溫枝發及各分局長今天一早親到轄區學校，督導同仁執勤情形，同時關懷學生上學安全，現場了解家長接送的交通狀況。開學首週，警方除將強化學校周邊治安死角巡邏，上學、放學時段也將編排巡邏勤務，提升見警率。

溫枝發表示，為強化維護轄內校園安全機制，已指示各分局加強與教育處、學校的通報機制，並協助各校進行安全環境檢測評估，共同維護學生安全。

同時為充實青少年的法律常識及防制被害，這學期將配合新竹縣校外會及教育處，規劃高中（職）及國中小學總計123場的校園安全法治教育宣導，指派實務經驗豐富的幹部，到各校辦理「反毒、反黑幫、反詐欺、反霸凌」的演講活動。

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  • 今天開學，新竹縣警察局同步展開護童專案。（警方提供）

    今天開學，新竹縣警察局同步展開護童專案。（警方提供）

  • 除關懷學生上、放學的安全，也協助各校進行安全環境檢測評估。（警方提供）

    除關懷學生上、放學的安全，也協助各校進行安全環境檢測評估。（警方提供）

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相關關鍵字： 校園宣導 校安 護童專案 開學
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