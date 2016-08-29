可惡！賊連社福機構用車都偷 警鷹眼逮人
2016-08-29 18:59
花蓮縣吉安警分局逮捕涉嫌偷車的王姓男子。（記者王錦義攝）
〔記者王錦義／花蓮報導〕世界展望會花蓮辦公室壽豐中心用來服務偏鄉弱勢家庭的箱型車遭竊，吉安警分局志學派出所長潘更生今早執行轄區探訪時，看到車型及車牌號碼就馬上辨識出是失竊車輛，聯繫警網包圍，順利逮捕王姓竊嫌，警方發現王男還把車旁展望會識別貼紙全部撕去，想要矇混為一般車輛，結果還是被眼尖的警員發現尋回失車。
世界展望會偏鄉服務專車失而復得，展望會相當感謝警方辛勞，資深專員楊功明說，壽豐地區幅員遼闊，社工服務的地方從海邊到深山，沒車開就像跛了腳一樣，他們平常用心保養車輛，雖然這輛車齡已達17年，但四輪驅動性能優越，平時都靠它上山下海服務壽豐700多個資助童家庭，過去還曾支援八八風災等多起大型災難，能找回來真是太好了。
吉安警分局指出，志學派出所長潘更生今早在轄區發現42歲王姓男子駕駛贓車，穿著便服的潘更生立即騎機車尾隨在後，並通知線上警力支援攔查，最後不但順利的逮捕竊賊，同時還在車上起獲毒品安非他命0.56公克、吸食器等贓證物，警方斥他：「連機構做善事的車都偷，你有沒有良心？」王男辯稱天色昏暗沒注意到是社福機構的車，當時看到是輛老車就用萬能鑰匙試試，沒想到可以發動就偷走了。
警方指出，有毒品、竊盜前科的王姓男子16日偷車後，發現車門貼有世界展望會的識別貼紙，擔心被辨識出來，還拿美工刀刮除字跡，有心滅證，今天下午偵訊後移送花蓮地檢署偵辦；而展望會人員接到警方通知找回車輛後相當開心，非常佩服所長潘更生的「鷹眼」騎車在路上一望就盯住贓車。
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