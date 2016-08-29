埔里驚傳槍擊案 男子頭部中彈命危搶救中

2016-08-29 18:02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮市區埔里高工對面，剛剛發生轎車撞到幼兒園車禍，消防救護人員到場，把人抬出才發現男子頭部中彈，子彈卡在腦部，生命垂危，送醫搶救中。

南投縣政府消防局下午4時21分獲報，埔里鎮中山路一段有車禍案件，消防局派出中心碑消防分隊救護車趕往現場，卻發現一名男子頭部中彈，趕緊送往台中榮民總醫院埔里分院急救。

南投縣政府警察局埔里分局表示，頭部中彈的男子經初步清查身分，是居住埔里鎮的36歲潘姓男子，送醫時命危，仍在醫院急診室搶救，警方也正釐清整個案發過程。