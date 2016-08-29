力霸集團前主秘符捷先 淪為通緝犯今被抓

2016-08-29 17:33

〔記者王冠仁／台北報導〕北市刑大特勤中隊巡邏警網今天早上10時許，在台北市常德街附近見到一名老翁面容憔悴、心神不寧，員警擔心發生意外上前關懷，想不到一查居然發現老翁不但是通緝犯，而且大有來頭；該名75歲老翁居然是力霸集團主任秘書符捷先。

警方指出，符捷先數十年前擔任力霸公司主任秘書，還兼任大宗物資採購經理、旗下小公司董事長。他因涉及力霸集團創辦人王又曾的掏空等案件，協助掏空公司數十億資產，今年2月遭判刑3年，但遲未入監服刑遭通緝。

符告訴警方，他訴訟期間花光積蓄，「有苦說不出」，跑路半年期間大多躲藏在台北、新北一帶，「想不到竟然被抓到」。符最後被警方解送歸案。