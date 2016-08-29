| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
埔里驚傳槍擊案 男子頭部中彈命危搶救中
 首頁 > 社會

昨日西門紅樓旁酒吧火警 竟是連續縱火犯放火

昨日西門紅樓旁火警，竟是連續縱火犯放火。（資料照，記者王冠仁攝）

2016-08-29  17:48

〔記者王冠仁／台北報導〕昨天下午發生在台北市西門町紅樓旁酒吧的火警，居然是街友縱火！昨天下午消防員撲滅火勢後，警方調閱監視器畫面追查發現，火災發生前，一名男子曾經鬼祟進入酒吧露天座位區，他離去後沒多久就起火；警方研判他縱火，根據他衣著特徵追查，今天下午循線在艋舺公園附近逮到這名縱火的街友郭蓬基（57歲），並會將他依公共危險罪嫌送辦。

警方說，郭承認縱火，還說「喜歡看報紙燃燒」，他昨天下午閒晃到紅樓旁酒吧露天座位區，隨手拿起該處的舊報紙以打火機點燃，隨後立即離去。

警方指出，郭有多起縱火前科，他曾經在5年前於高雄榮總附近，於90分鐘內在4個地點縱火，燒毀14輛機車，是縱火慣犯。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 火警 西門紅樓 連續縱火犯 酒吧
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：昨日西門紅樓旁酒吧火警 竟是連續縱火犯放火


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.