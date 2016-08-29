昨日西門紅樓旁酒吧火警 竟是連續縱火犯放火

昨日西門紅樓旁火警，竟是連續縱火犯放火。（資料照，記者王冠仁攝）

2016-08-29 17:48

〔記者王冠仁／台北報導〕昨天下午發生在台北市西門町紅樓旁酒吧的火警，居然是街友縱火！昨天下午消防員撲滅火勢後，警方調閱監視器畫面追查發現，火災發生前，一名男子曾經鬼祟進入酒吧露天座位區，他離去後沒多久就起火；警方研判他縱火，根據他衣著特徵追查，今天下午循線在艋舺公園附近逮到這名縱火的街友郭蓬基（57歲），並會將他依公共危險罪嫌送辦。

警方說，郭承認縱火，還說「喜歡看報紙燃燒」，他昨天下午閒晃到紅樓旁酒吧露天座位區，隨手拿起該處的舊報紙以打火機點燃，隨後立即離去。

警方指出，郭有多起縱火前科，他曾經在5年前於高雄榮總附近，於90分鐘內在4個地點縱火，燒毀14輛機車，是縱火慣犯。