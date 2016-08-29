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婦人玩刮刮樂太專心 歹徒直接進店搶包包

2016-08-29  18:14

〔記者姚岳宏／台北報導〕38歲連姓男子因缺錢花用，上週六騎機車經過木柵路2段彩券行，見店內1名婦人專心玩刮刮樂，把包包放在桌上，竟萌生歹念，衝進店內一把搶走她包包，隨即騎車逃離現場，警方過濾上百支監視器，1天內循線在旅館逮捕連男，還搜出安非他命毒品，訊後依搶奪及毒品罪嫌送辦。

被搶的35歲楊姓女子事後驚魂未定，直說「很可怕」，當時她正坐在店內玩刮刮樂，怎麼也沒想到，放在桌上的包包會被戴安全帽的歹徒衝進來搶走，後來她雖追出去，但歹徒早已騎遠。

轄區文山一分局木柵派出所組成專案小組，全力查緝，根據監視器掌握歹徒逃逸路線，一路追至永和保生路，先發現作案機車，並在機車附近埋伏，果然見到他來牽車，隨即上前逮人，並在他投宿的中正路旅館，起出搶來的包包內證件存摺等相關證物，惟搶來的8千元現金，早已花費殆盡。

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  • 連姓男子進入彩券行，強搶正在玩刮刮樂的婦人皮包。（記者姚岳宏翻攝）

    連姓男子進入彩券行，強搶正在玩刮刮樂的婦人皮包。（記者姚岳宏翻攝）

  • 警方搜出連男搶來的包包內證件提款卡等贓證物。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出連男搶來的包包內證件提款卡等贓證物。（記者姚岳宏翻攝）

  • 警方搜出連男搶來的包包內證件提款卡等贓證物。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出連男搶來的包包內證件提款卡等贓證物。（記者姚岳宏翻攝）

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相關關鍵字： 搶劫 搶奪罪 毒品罪 毒品罪嫌
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