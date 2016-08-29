| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
埔里驚傳槍擊案 男子頭部中彈命危搶救中
 首頁 > 社會

女騎士遭撞夾動不了 消防員費勁拉出送醫

機車女騎士遭撞夾在兩車間動彈不得，消防人員急搶救。（記者王俊忠攝）

2016-08-29  16:21

〔記者王俊忠／台南報導〕一名機車女騎士今天下午2點多遭銀色小客車擦撞，女騎士倒地後被銀小客推撞到路旁，夾在銀小客與停在路旁的白色休旅車之間動彈不得，女騎士痛的不斷哀嚎、喊左肩酸痛，消防局特搜人員到場拖移銀小客車，拉出女傷者，送醫急救。

駕駛銀小客車的陳姓女子驚魂未定地說，當時她開車從南市東區崇學路向東方向行駛，騎機車的婦人跟她是同向行駛，她車子沒開的很快，不知怎麼地竟擦撞到婦人，車禍後，突然難以控制方向盤，直到車子停下，她急忙下車查看，赫見婦人騎士夾在兩輛小客車之間、動彈不得，趕緊報警救人。

消防局救護人員到場通報請特搜人員前往協助拖移開銀小客車，用繩索綁住婦人身體、拉上擔架固定，拖救過程中，婦人不斷哀嚎、喊痛。特搜、救護人員也不停請她忍耐一下、極力安撫，設法減輕婦人痛楚，隨即送往成大醫院治療。

據了解，車禍傷者是46歲的林姓婦人，頭部後方有撕裂傷、流血、左肩疑有骨折現象。確切肇事原因，由一分局警方進一步調查。

相關影音

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 機車 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：女騎士遭撞夾動不了 消防員費勁拉出送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.