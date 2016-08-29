女騎士遭撞夾動不了 消防員費勁拉出送醫
2016-08-29 16:21
機車女騎士遭撞夾在兩車間動彈不得，消防人員急搶救。（記者王俊忠攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕一名機車女騎士今天下午2點多遭銀色小客車擦撞，女騎士倒地後被銀小客推撞到路旁，夾在銀小客與停在路旁的白色休旅車之間動彈不得，女騎士痛的不斷哀嚎、喊左肩酸痛，消防局特搜人員到場拖移銀小客車，拉出女傷者，送醫急救。
駕駛銀小客車的陳姓女子驚魂未定地說，當時她開車從南市東區崇學路向東方向行駛，騎機車的婦人跟她是同向行駛，她車子沒開的很快，不知怎麼地竟擦撞到婦人，車禍後，突然難以控制方向盤，直到車子停下，她急忙下車查看，赫見婦人騎士夾在兩輛小客車之間、動彈不得，趕緊報警救人。
消防局救護人員到場通報請特搜人員前往協助拖移開銀小客車，用繩索綁住婦人身體、拉上擔架固定，拖救過程中，婦人不斷哀嚎、喊痛。特搜、救護人員也不停請她忍耐一下、極力安撫，設法減輕婦人痛楚，隨即送往成大醫院治療。
據了解，車禍傷者是46歲的林姓婦人，頭部後方有撕裂傷、流血、左肩疑有骨折現象。確切肇事原因，由一分局警方進一步調查。
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