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情夫突往生 小三攜女認祖歸宗挨告通姦

2016-08-29  16:04

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市45歲邱姓婦人與已婚的陳姓男子偷情，5年多前生下1個女兒，陳男向家人隱瞞此事，卻於去年12月突然過世，邱姓婦人為了讓女兒認祖歸宗，以陳姓男子的兒子為被告，向法院訴請確認親子關係存在，陳的兒子才知道「爸爸在外面有小孩」，趕緊告訴媽媽，雖然丈夫已經亡故，陳妻還是氣得控告邱婦妨害家庭。

桃園地檢署調查時，邱姓婦人承認和陳男有過一段情還生下女兒，但她為了女兒的將來著想，要讓女兒認祖歸宗，檢察官今天偵結依妨害家庭罪嫌將邱女聲請簡易處刑。而認祖歸宗官司，法院還待DNA鑑定與調查，才能確認親子關係。

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  • 情夫突往生，小三現身被告通姦。（情境照）

    情夫突往生，小三現身被告通姦。（情境照）

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