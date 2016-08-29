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國中肄業詐欺犯 騙走房仲、酒店幹部7百萬

余嫌騎車炫富照。（記者黃旭磊翻攝）

2016-08-29  15:00

［記者黃旭磊／高雄報導］國中肄業詐欺慣犯，竟騙走房仲、酒店幹部及醫療器材女業務7百萬元。

左營警分局逮捕余姓詐欺慣犯（53歲，詐欺、恐嚇、妨害性自主等），余嫌為台北地區詐欺通緝慣犯，住木板隔間小套房，月租5千元，警方約談至少5名被害人到案。

文自所所長曾順光表示，余嫌口條好，穿戴皆名牌，專找有業績需求的房仲業務，佯稱手頭有一筆2億元委售物件，若交易成功可抽佣上千萬，待業務上鉤後謊稱開出現金支票1千萬，邀業務上酒店消費，每次藉口支票需數日後兌現，由被害業務先刷卡付帳。

警方查出多張騎哈雷、高檔進口機車等炫富照，連知名命理師到南部錄影，也被搭訕拍照。

警方表示，余嫌也向弱女伸魔爪，與1名醫療器材女業務員與在車站相遇，余嫌主動幫提行李，藉此換到電話，2年後約她吃飯，花小錢買器材，之後百般理由借錢，被害女子甚至賣掉名下房產，共借出近6百萬元。

余嫌在北部遭通緝，躲到高雄租過仁武、鳳山、前鎮、左營套房，讓警方疲於奔命，25日於政德路出租套房逮捕。余嫌落網後供稱「都是被害人自願給的」，並沒強迫對方，自己在套房內供養土地公，常供養膜拜。

警方呼籲被害人出面，並提醒經營業務行銷或投資理財須謹慎，勿貪圖業績遭詐欺犯牽著鼻子走，全案將依照詐欺罪嫌擴大偵辦。

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  • 余嫌騎車炫富照。（記者黃旭磊翻攝）

    余嫌騎車炫富照。（記者黃旭磊翻攝）

  • 余嫌在出租套房遭逮。（記者黃旭磊翻攝）

    余嫌在出租套房遭逮。（記者黃旭磊翻攝）

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標題：國中肄業詐欺犯 騙走房仲、酒店幹部7百萬


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