爬坡失控撞擋土牆 砂石車司機不治
2016-08-29 14:47
砂石車疑因車速失控翻覆，整部車撞上路旁電線桿和擋土牆。（記者蘇福男攝）
〔記者蘇福男／田寮報導〕53歲葉姓砂石車司機，今天上午開車行經高雄田寮區台28線古亭路段，疑因車速失控翻覆，整部車撞上路旁電線桿和擋土牆，葉男被卡在副駕駛座動彈不得，雖送醫搶救仍傷重不治。
這起車禍發生在今天上午8點43分左右，葉男的砂石車走台28線旗山往田寮方向，行經古亭路段古亭派出所附近，剛好是下坡接上坡路段，砂石車疑因下坡車速太快，猛然又疾速爬坡，導致車速失控翻覆，隨即撞上路旁的電線桿和擋土牆。
葉姓司機人卡在副駕駛座上動彈不得，警消動用破壞器材經過1個多小時，才將他救出送醫急救，但仍傷重不治，車禍真正肇事原因，警方尚在調查中。
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