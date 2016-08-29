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兆豐銀洗錢案 檢方2度傳訊蔡友才

兆豐銀紐約分行爆發洗錢案，檢方2度傳訊前董事長蔡友才。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-08-29  14:48

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行違反美國反洗錢法案，上週傳喚兆豐銀副總梁美琪、法遵長陳天祿、企劃處長莊瑞中等3人作證後，為加快傳訊及調閱資料的進度，承辦檢察官已親赴兆豐銀召開臨時偵查庭；今天下午，檢方首度傳喚前財政部長張盛和說明。

另外，今天下午2點半，檢方第二度以被告身分傳喚兆豐金前董事長蔡友才，現仍在庭訊中。

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