兆豐銀案 北檢下午傳喚前財政部長張盛和

北檢今天下午傳喚前財政部長張盛和。（記者陳志曲攝）

2016-08-29 14:21

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行違反美國反洗錢法案，上週傳喚兆豐銀副總梁美琪、法遵長陳天祿、企劃處長莊瑞中等3人作證後，為加快傳訊及調閱資料的進度，承辦檢察官已親赴兆豐銀召開臨時偵查庭；今天下午，檢方首度傳喚前財政部長張盛和說明。

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