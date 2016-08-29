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調查局找金鐘導演拍片 《抉擇》今首映

2016-08-29  14:34

〔記者謝君臨／台北報導〕為推動「保防法制化」議題，法務部調查局特別邀請金鐘導演梁修身掌鏡，拍攝宣導微電影《抉擇》，並由梁導演兒子梁正群（飾吳全順）與名導演吳念真兒子吳定謙（飾張志忠）攜手合作；該片預計於今日下午4時許於調查局局本部舉辦首映，法務部長邱太三、調查局長蔡清祥屆時也將到場觀影。

調查局表示，《抉擇》本片描述主角吳全順與張志忠原是單位裡的好同事、好哥兒們，身為電玩高手的全順，為了打拚未來多賺點錢，利用下班時間至網咖幫朋友打電玩破關賺錢，卻遭有心人士利用滲透，竊取單位機密換取高額報酬，原本全順以為神不知鬼不覺，殊不知早已被志忠看在眼裡，志忠在友情煎熬下，該如何作出「抉擇」呢？敬請拭目以待。

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  • 《抉擇》電影海報。（記者謝君臨翻攝）

    《抉擇》電影海報。（記者謝君臨翻攝）

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