囂張豪車違停人行道 3騙徒交易中國銀聯卡被捕
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局保安大隊第一中隊員警巡邏時，在台中市北屯區發現1輛BMW豪車，相當囂張停在人行斑馬線上，盤查時見車內有3名年輕人，以及中國銀聯卡12張等物品，原來這3人是詐騙份子，要買賣中國銀聯卡與人頭電話卡，卻因違規停車交易時被捕，鄧姓駕駛還堅持要開自己的豪車到警察局，警察答覆說：「你還搞不清楚狀況嗎？你現在是被逮捕的犯人！」
台中市保安大隊一中隊本月25日清晨0時許，在台中市北屯區崇德路與天津路口時，發現一輛BMW豪車違規停在人穿越道，員警查看見到車內3人，分別是35歲的鄧姓駕駛，他有違反洗錢防制法的前科，32歲的陳姓乘客有觸犯電信法前科、26歲的劉姓男子無前科，員警發現坐在副駕駛座的劉男神色慌張，還用以左大腿踩住腳踏墊上的手提紙袋。
員警察覺怪異，搜索車內，查扣中國銀聯卡12張、U盾2個、銀聯米你付1個，並在駕駛鄧男的隨身背包內，發現人頭電話易付卡60張、現金14萬8000元、手機5支與隨身碟1個等證物。
原來3人都是騙徒，住在高雄市的鄧男要向陳男購買中國銀聯卡，住在台中市的劉男，要向鄧男購買人頭電話易付卡，鄧男與陳男2人由高雄市開BMW豪車，約在台中市見面交易，交易完成尚未離開，就被警方查獲，這些中國銀聯卡裡面，有中國民眾受騙的匯款款項，但是金額不明，鄧男以14萬買下後，想要盜領現金。
警方將3人押解為警局做筆錄時，鄧男還相當囂張說，他要自己開車到警察局，不過，警方並未同意，並宣告他已經是被捕的詐欺嫌犯，擁有保持緘默、聘請律師與調查有利證據等三項權力，但不能自己開車，車由警方代開與暫時保存，如果是犯罪所得購買的，法院可判決沒收，全案依據詐欺罪嫌法辦。
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標題：囂張豪車違停人行道 3騙徒交易中國銀聯卡被捕
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