狗被嫌臭 18歲男狂砍殺老翁27刀被起訴

18歲男子周建良不滿晨運的李姓老翁嫌他的狗臭，持刀狂砍老翁27刀致死，今天被檢方起訴。（資料照，記者謝君臨攝）

2016-08-29 14:08

〔記者錢利忠／台北報導〕18歲男子周建良不滿晨運的李姓老翁嫌他的狗臭，竟持刀狂砍老翁27刀致死，檢警勘查老翁遺體發現，其中1刀甚至貫穿心臟及主動脈；周男到案後試圖以精神狀態不穩卸責，台北地檢署勘查周男的前案，發現他有殺人前科，且每次犯案都在挑戰自己的極限，認為他有反社會性格傾向，今依殺人罪將他起訴。

檢警勘查周男的前案紀錄，發現他求學時曾犯下殺人案，2年多前，他又犯下隨機從背後砍殺無辜路人的案件；此次他再度犯案，且從正面砍殺被害人，依犯罪心理學的角度，認為他每次犯案都在挑戰自己的極限，有反社會性格傾向。

今年6月12日早上，李翁到四獸山晨運未歸，經家屬向警方報案，才發現李翁早已身中多刀，陳屍在虎山步道旁的荒廢涼亭；檢警根據地緣關係進行比對，查出曾兩度犯下隨機傷人事件的周男涉重嫌。

案發當晚，周男與親友到北市五分埔用餐，席間他承認殺了人，警方據報到餐廳外逮人，他一看到警察上門，遂稱正要去投案，警方後來查獲犯案兇刀，經查驗發現上頭有血跡反應。

周男應訊時曾表示歉意，但辯稱「是對方先動手打我的！」指案發當時，他的狗對著正在練氣功的李翁狂吠，反遭李翁抱怨他的狗又髒又臭，雙方才因此起口角，因李翁先拿鐵拐杖攻擊，他才拿刀抵抗。針對周男的說法，李翁家屬不相信，指李翁曾收養流浪狗，且很愛護狗，不可能會攻擊狗。