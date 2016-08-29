三線一星高官收押後 警局發動首波突擊電玩、色情業
2016-08-29 13:55
高市警局規劃10個分局，針對轄區電玩、聲色場所大規模突擊臨檢，陪酒小姐們接受警方核對身分，還有小姐酒醉睡死沙發，爬不起來。（記者黃良傑攝）
〔記者黃良傑／高雄報導〕仁武電玩弊案追到4年前專掃八大行業的專勤組，燒到時任專勤組長現任分局長李世昌，這位三線一星警官遭收押禁見，局長感到痛心，整頓內部防弊，今日凌晨更突襲臨檢電玩業等特種行業場所，取締妨害風化場所6件16人，逮獲2名通緝犯、3人酒駕，查獲1人涉及毒品案。
警方強調取締賭博電玩、色情行業，絕不手軟也不會虎頭蛇尾，不過，因三民二分局長李世昌於4年前專勤組長任內，涉嫌收受電玩業者行賄剛被收押，此時雷厲風行的突擊取締行動，外界不意外，警界也認為與官警遭仁武電玩弊案波及有關，支持高層掃蕩電玩和色情的決心。
這一波突擊取締行為，共規劃10個分局，運用警力381人次執行，臨檢電玩場所67處、聲色場所37處，盤查386人次，共取締妨害風化場所6件16人，查獲公共危險罪3人，詐欺通緝犯2人，毒口及安非他命1人。
市警局取締電玩賭博及色情場所，改變以往定期臨檢或淺碟型態方式，改依任務目標需靈活運用，執勤採明、暗雙管齊下，利用探訪、搜索票等技巧交互運用，由警察局主導統一律定，並斷絕不法業者意圖與員警接觸掛勾之機會，督察室也動起來，防範再有官警風紀案件。
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