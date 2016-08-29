雄三飛彈案官士兵遭起訴 船長家屬盼賠償快協商
2016-08-29 13:48
黃文忠家屬對起訴沒有意見，希望軍方儘快完成協商，讓事件落幕。（記者蘇福男攝）
〔記者蘇福男／路竹報導〕金江軍艦雄三飛彈誤射炸死高雄「翔利昇號」漁船船長黃文忠，高雄地檢署今天對該艦中尉兵器長許博為等3人提起公訴，黃文忠家屬表示，起訴只是給一個交代而已，希望軍方儘快完成賠償協商，讓家屬恢復正常生活。
黃文忠家屬對起訴沒有意見，認為社會大眾都在看，法院起訴、判決結果就讓社會大眾去評判，黃妻則忍不住落淚表示，每次想起這件事，就像針在刺她的心，希望儘快完成協商，讓事件落幕。
案發時也在船上被炸傷的黃文忠小兒子黃明泉，今天受訪時無奈表示，家屬與軍方已協商過2次，希望趕快完成協商，被炸漁船要完成報廢，他們才能另造新船，而建造1艘新船起碼也要1年的時間。
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