| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
兆豐銀洗錢案 檢方2度傳訊蔡友才 兆豐銀案 北檢下午傳喚前財政部長張盛和
 首頁 > 社會

雄三飛彈案官士兵遭起訴 船長家屬盼賠償快協商

黃文忠家屬對起訴沒有意見，希望軍方儘快完成協商，讓事件落幕。（記者蘇福男攝）

2016-08-29  13:48

〔記者蘇福男／路竹報導〕金江軍艦雄三飛彈誤射炸死高雄「翔利昇號」漁船船長黃文忠，高雄地檢署今天對該艦中尉兵器長許博為等3人提起公訴，黃文忠家屬表示，起訴只是給一個交代而已，希望軍方儘快完成賠償協商，讓家屬恢復正常生活。

黃文忠家屬對起訴沒有意見，認為社會大眾都在看，法院起訴、判決結果就讓社會大眾去評判，黃妻則忍不住落淚表示，每次想起這件事，就像針在刺她的心，希望儘快完成協商，讓事件落幕。

案發時也在船上被炸傷的黃文忠小兒子黃明泉，今天受訪時無奈表示，家屬與軍方已協商過2次，希望趕快完成協商，被炸漁船要完成報廢，他們才能另造新船，而建造1艘新船起碼也要1年的時間。

相關影音

廣告
  • 黃妻忍不住落淚說，每次想起飛彈誤炸死丈夫事件，「就像針在刺我的心！」（記者蘇福男攝）

    黃妻忍不住落淚說，每次想起飛彈誤炸死丈夫事件，「就像針在刺我的心！」（記者蘇福男攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 翔利昇號漁船 雄三誤射 雄三飛彈 黃文忠
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：雄三飛彈案官士兵遭起訴 船長家屬盼賠償快協商


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.