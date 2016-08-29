丈夫被雄三打死 船長妻：讓我們生活恢復正常！

黃文忠妻子哭著說只希望軍方盡快完成賠償協商。（記者蘇福男攝）

2016-08-29 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕海軍金江艦今年7月1日誤射雄三飛彈造成「翔利昇」漁船船長黃文忠等1死3傷，高雄地檢署今天（29日）依過失致死、過失毀損武器等罪嫌起訴誤射飛彈的飛彈中士高嘉駿，另依廢弛職罪嫌起訴射控士官長陳銘修及中尉兵器長許博為等人。黃文忠妻子對此表示，軍方趕快協商出賠償金額比較重要。

檢方調查雄三誤射案認定，高嘉駿獨自在戰情室演練飛彈發射操作，並按鈕發射飛彈，涉嫌業務過失致死、業務過失傷害及陸海軍空刑法過失毀壞武器罪，士官長陳銘修讓高獨自在戰情室操作，兵器長許博為未依規定一次發給5支火線，都涉嫌廢弛職務罪，艦長林伯澤則無過失。全案確是過失意外，並無任何陰謀或不法動機。

根據《蘋果日報》報導，對於雄三誤射案偵結，黃文忠妻子邊哭邊表示，司法起訴公不公平交由社會去判斷，他們只希望軍方加快協商的腳步，讓他們生活可以恢復正常，「起訴只是給一個交代而已，趕快把賠償談好比較重要！」