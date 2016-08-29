| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
兆豐銀洗錢案 檢方2度傳訊蔡友才 兆豐銀案 北檢下午傳喚前財政部長張盛和
 首頁 > 社會

傳奇琴師陳秋霖逝世24年 兒子今認祖歸宗

2016-08-29  13:20

〔記者黃欣柏／台北報導〕曾寫出《滿山春色》、《南都夜曲》等台語經典曲目、榮獲第二屆金曲獎特別貢獻獎的已故傳奇琴師陳秋霖，婚前就與愛人生下3名子女，但婚後卻只認領其中2人，將另名兒子交給女方家傳承香火，不料陳秋霖過世24年後，該從母姓的兒子突向法院訴請確認雙方親子關係存在，士林地院今予判准。

鄭姓男子提告指出，陳秋霖在民國63年間與鄭姓妻子結婚，但兩人婚前就已生下連他在內的3個小孩，後來因女方家中無男丁，陳秋霖夫婦協商後，決定由他繼承女方家香火，婚後僅認領了另兩個小孩，導致他目前在戶籍資料上仍無生父，盼能認祖歸宗。

陳秋霖遺孀在開庭時證實，鄭男確實是她與陳的親生小孩，且陳秋霖過世前都是由鄭男照顧，因此她同意讓鄭男認祖歸宗；但陳家第二代對此有些不滿，認為鄭男在父親過世20多年後突然提告，是不尊重父親遺願，也不尊重手足感受，明顯有失厚道，「不知所為何者」。

不過陳家第二代也坦承，與鄭男從小就共同生活，也知道彼此有血緣關係，雖認為鄭男提起本訴訟的行為不當，但仍同意以陳秋霖名義認領鄭男。

士林地院審理後，依據鄭男的DNA鑑定結果，確認鄭男確實是陳秋霖的親生兒子，陳家其他女子雖有不滿，但並不影響鄭男與陳秋霖在法律上的親子關係，今判准鄭男之訴。

廣告
  • 榮獲第二屆金曲獎特別貢獻獎的已故傳奇琴師陳秋霖，曾寫出《滿山春色》、《南都夜曲》等台語經典曲目。（圖取自網路）

    榮獲第二屆金曲獎特別貢獻獎的已故傳奇琴師陳秋霖，曾寫出《滿山春色》、《南都夜曲》等台語經典曲目。（圖取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 琴師 認祖歸宗 陳秋霖
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：傳奇琴師陳秋霖逝世24年 兒子今認祖歸宗


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.