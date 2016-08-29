傳奇琴師陳秋霖逝世24年 兒子今認祖歸宗

2016-08-29 13:20

〔記者黃欣柏／台北報導〕曾寫出《滿山春色》、《南都夜曲》等台語經典曲目、榮獲第二屆金曲獎特別貢獻獎的已故傳奇琴師陳秋霖，婚前就與愛人生下3名子女，但婚後卻只認領其中2人，將另名兒子交給女方家傳承香火，不料陳秋霖過世24年後，該從母姓的兒子突向法院訴請確認雙方親子關係存在，士林地院今予判准。

鄭姓男子提告指出，陳秋霖在民國63年間與鄭姓妻子結婚，但兩人婚前就已生下連他在內的3個小孩，後來因女方家中無男丁，陳秋霖夫婦協商後，決定由他繼承女方家香火，婚後僅認領了另兩個小孩，導致他目前在戶籍資料上仍無生父，盼能認祖歸宗。

陳秋霖遺孀在開庭時證實，鄭男確實是她與陳的親生小孩，且陳秋霖過世前都是由鄭男照顧，因此她同意讓鄭男認祖歸宗；但陳家第二代對此有些不滿，認為鄭男在父親過世20多年後突然提告，是不尊重父親遺願，也不尊重手足感受，明顯有失厚道，「不知所為何者」。

不過陳家第二代也坦承，與鄭男從小就共同生活，也知道彼此有血緣關係，雖認為鄭男提起本訴訟的行為不當，但仍同意以陳秋霖名義認領鄭男。

士林地院審理後，依據鄭男的DNA鑑定結果，確認鄭男確實是陳秋霖的親生兒子，陳家其他女子雖有不滿，但並不影響鄭男與陳秋霖在法律上的親子關係，今判准鄭男之訴。