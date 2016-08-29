白河警薛雅仁尋獲迷途老人 掏腰包買便當安撫
2016-08-29 13:16
［記者王涵平／台南報導］白河分局東原派出所警員薛雅仁昨晚尋獲蘇姓迷途老人，立即自掏腰包買便當讓老人飽餐，安撫老人緊張神情，再一一電詢其他派出所查詢，終於順利聯繫上蘇姓老人的家屬。
薛雅仁昨晚7時許在所備勤時，獲報處理協尋迷途老人案，隨即趕往東山區南99線萬聖爺廟前搜尋，抵達時未發現有老人蹤影，薛員在附近道路及山間小路遍尋，一邊擔心老人恐生意外，隨即又接獲民眾報案指稱東山區林安里有一疑似迷失老人，薛員趕往後發現1名騎腳踏車、白髮蒼蒼老人，神情呆滯、全身汗流夾背。
由於老人身上未帶證件，又無法正確回答家中電話等資料，薛員先將老人帶回派出所，詢問老人尚未用餐，先購買便當讓老人飽餐，老人稍面露笑容後表示住在嘉義市，騎單車外出要找朋友。
薛員以警用電腦查詢未見蘇姓老人失蹤人口資料，再以電話向嘉義市各派出所一一查問，最後在嘉義市第二分局新南派出所聯繫上正在派出所報案的蘇姓老人家屬。
蘇姓老翁的妻子及女兒趕抵東原所時非常高興，指父親患有失智症，昨日早上自行騎腳踏車外出，非常感激警方協助尋獲，掏出100元要支付父親便當錢，薛員予以婉拒，強調本是警方責任。
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